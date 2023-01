Stiri pe aceeasi tema

- La 3 zile de la intrarea in noul an pe retelele de socializare apar in continuare imagini surprinse cu focurile de artificii. Cele mai spectaculoase au fost filmate din avion si s-au viralizat in mediul online."Revelionul vazut de la 1.000 metri altitudine de catre un instructor al scolii de aviatie…

- Finala Cupei Mondiale la fotbal a generat o controversa legata de mantia lui Messi, pe care i-a daruit-o emirul din Qatar. Un cunoscut specialist in turism, Razvan Pascu, explica, intr-o postare pe internet, ce simbolizeaza acest obiect vestimentar. „Am tot citit pareri pe net in ultimele zile, fiecare…

- Fondata in urma cu peste 75 de ani, Estee Lauder are o reputație de brand de calitate. De-a lungul anilor, compania a creat produse de machiaj și de ingrijire a pielii atemporale, inclusiv Advanced Night Repair Serum și fond de ten

- Mersul pe jos este o modalitate accesibila și gratuita pentru a scapa de kilogramele in plus, iar sa-ți faci timp pentru o plimbare dedicata lui, poate juca un rol important in atingerea obiectivului nostru, se arata și intr-un material publicat pe site-ul Fit and Well.

- Un videoclip care are ca protagonisti doi catei atrage zilnic sute de aprecieri din partea internautilor. Practic, un vecin arunca o minge dupa gard spre bucuria cainelui din curtea respectiva. Animalul prinde mingea si o "preda" printr-o gaura din gardul care desparte cele doua proprietati. Mingea…

- Politia Romana atrage atentia cu privire la o noua metoda de inselaciune, de data aceasta fiind vorba despre informatii false.Iata mesajul Politiei Romane: Swipe left Nu este una mai buna ca alta, ambele sunt la fel de "mincinoase". PolitiaRomana nu foloseste e mailul pentru a va anunta ca ati comis…

- Daca ieri se certau chiar și cu cei din familie pentru povestea lor de dragoste, iata ca acum exista probleme in paradis! Dumitra se desparte de Costel! De la ce a pornit totul? Cantareața a dezvaluit care este motivul pentru care nu iși mai dorește sa ramana langa soț. Ce au marturisit cei doi, in…