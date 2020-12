Stiri pe aceeasi tema

Cele cinci partide care au intra in Parlament, plus grupul din Camera Deputaților al minoritaților, și-au imparțit luni șefia comisiilor de specialitate din legislativ. Iata cum arata distribuția pe partide, potrivit surselor G4Media.ro.

Pesedistul Cosmin Durle, ales deputat de Dolj la alegerile din 6 decembrie, a renuntat la mandat, pentru a ramane administrator public al judetului. In locul lui va intra Alina Tanasescu, o apropiata a lui Claudiu Manda. Durle a declarat pentru Agerpres ca a luat aceasta decizie pentru ca doreste sa…

Senatoarea AUR Diana Sosoaca a anuntat, luni seara, ca va da in judecata senatorii din Comisia de Validare, Ministerul Sanatatii si jurnalistii pentru ca i-ar fi facut publice datele personale din adeverinta medicala. Insa nimeni nu a publicat pana la aceasta ora astfel de informatii. „Am fost anuntata……

Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a aprobat pentru utilizare astazi vaccinul anti-Covid produs de asocierea germano – americana BioNTech – Pfizer, potrivit unui comunicat de presa. Incepand de astazi, statele membre UE pot incepe imunizarea populației. Romania așteapta primele 10.000 de doze…

Lucian Feodorov are 78 de ani și este cel mai in varsta deputat. Este fost subprefect al județului Botoșani in perioada CDR, pana in 2000, și a fost ales deputat pe listele AUR in județul Botoșani.

Șeful statului a ținut un moment de reculegere, dupa care a plecat. In acest timp, un protestatar scanda lozinci antiprezidențiale. Protestatarul afirma ca este ofițer militar.

Prin avocat, EBA ii atrage atenția lui Neamțu ca afirmațiile facute la adresa sa ii incalca „drepturile nepatrimoniale referitoare la imagine, onorare, reputație și demnitate", potrivit G4Media.ro

Dacian Cioloș. co-președintele USR PLUS, a declarat la Digi 24 ca liderii PNL, USR PLUS și UDMR mai au de rezolvat doar „detalii la nivel politic" legate de programul de guvernare, iar protocolul de coaliție „e deja finalizat".