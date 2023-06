NEBOJSA NOVAKOVIC, OMUL GRU PLĂTIT DE ARMATA ROMÂNĂ! Da, Ministerul Apararii Naționale a achitat, de la bugetul consolidat de stat, peste 14 miliarde de euro pentru cea mai moderna tehnica de lupta pentru Armata Romana! Ce este drept, nu toate sistemele au și venit, multe nici macar nefiind inca introduse in fluxul de producție, deși au fost platite cu mult inainte… Dar, cel […] The post NEBOJSA NOVAKOVIC, OMUL GRU PLATIT DE ARMATA ROMANA! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

