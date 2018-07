Neamţ: Zeci de gospodării inundate, sute de persoane evacuate şi un bărbat decedat - bilanţul inundaţiilor din judeţ Inundatiile produse in ultimele 48 ore in judetul Neamt au afectat 53 de locuinte si 122 de gospodarii, potrivit ultimului bilant realizat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU). In cursul zilei de sambata au fost evacuate 430 de persoane din satele Stejaru, Busmei, Frumosu si Soci, din comuna Farcasa, din cauza viiturilor. Evacuarea a avut rol preventiv si dupa cateva ore in care au stat la rude sau in scolile din sat, persoanele s-au intors acasa. Un barbat in varsta de 48 ani, din comuna Garcina, a murit luat de viituri in timp ce culegea lemne cu o cange pe raul Cuejdi. Trupul acestuia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

