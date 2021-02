Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii nemteni au salvat duminica dupa amiaza un motociclist in varsta de 28 de ani care a cazut intr-o rapa adanca de opt metri. Echipele de interventie au mers pe jos trei kilometri deoarece in zona respectiva nu puteau ajunge autospecialele.

- Un medic, aflat in timpul liber, a acordat primul ajutor unui barbat in varsta de 41 de ani, care a cazut sambata intr-un parau din zona montana a județului Bistrița-Nasaud și care a intrat in stop cardiorespirator. Intamplarea a avut loc in zona Izvorul Zanelor din localitatea Mita, aflata in apropierea…

- Incident cu final fericit la Bacau. Un copil de 4 ani, care a cazut intr-o fantana, a fost salvat, in aceasta dimineața, de pompieri. Minorul este transportat la UPU Bacau. Pompierii din Bacau au intervenit miercuri dimineața in satul Valea Mare... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un incendiu a izbucnit, in noaptea de vineri spre sambata, la Secția de Psihiatrie a Spitalului Municipal Roman din strada Speranței. Pompierii au fost inștiințați in jurul orei 02:55. Pacienții internați au fost evacuați/ Conform ISU Neamț, „incendiul se manifesta intr-o ghena in care erau materiale…

- Patru persoane au fost ranite, luni seara, in urma coliziunii dintre 2 autoturisme pe drumul european E85, in localitatea Cordun, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, sublocotenentul Irina Popa. ‘Toate cele patru victime au fost transportate la Centrul de Primiri Urgente Roman. Pompierii au…

- O femeie in varsta de 65 ani a suferit arsuri usoare si atac de panica dupa ce casa in care locuieste in Ghindaoani a fost cuprinsa, luni, de un incendiu, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa, noteaza Agerpres. Victima a fost scoasa de pompieri din casa in flacari. "Incendiul…