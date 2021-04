Stiri pe aceeasi tema

- Un minor in varsta de 15 ani si doi adulti au fost raniti miercuri in urma coliziunii dintre trei autoturisme in localitatea Dumbrava, comuna Timisesti, a informat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, sublocotenentul Irina Popa, informeaza Agerpres.

- OIncidentul a avut loc duminica, 18 aprilie, in centrul de vaccinare din comuna galațeana Cosmești. O femeie de 48 de ani s-a simțit rau imediat dupa vaccinare și a fost transportata la spital.O femeie de 48 de ani a avut nevoie de ingrijiri medicale lascurt timp dupa ce s-a imunizat in centrul de vaccinare…

Accident rutier cu multiple victime in Sangeorgiu de Padure.

- Victimele au refuzat transportul la spitalAstazi, la ora 13:05, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Banat" al judetului Timis a fost solicitat sa intervina la un accident feroviar in localitatea Padureni.In accident a fost implicat trenul regio Moravita Timisoara si un autotren.In tren se aflau…

Trei persoane au ajuns la spital

- Un accident in care au fost implicate un microbuz cu zece pasageri, intre care si cinci copii, si un autoturism a avut loc, marti dupa-amiaza, pe DN 13, intre Brasov si Feldioara. Unsprezece persoane primesc ingrijiri medicale, iar traficul rutier este blocat.

Cu puțin timp inaintea pranzului, un echipaj ISU Timiș a fost solicitat sa intervina la un accident rutier in localitatea Sannicolau Mare.

- Trafic dirijat DN2E85, in localitatea Spataru. Potrivit primelor informații, este vorba despre un accident rutier in urma caruia s-ar parea ca 3 persoane au nevoie de ingrijiri medicale. Vom reveni cu detalii!