- Situații deosebite gestionate de pompieri: In localitatea Manastirea Cașin (BC) s-a intervenit pentru cautarea unui barbat de aproximativ 65 ani care a fost luat de apa in data de 18.06.2021, dupa ce podețul pe care se afla s-a rupt. De asemenea, alte 7 persoane din aceeași localitate sunt in continuare…

- Patru familii dintr-o comuna din judetul Neamt au ramas izolate in urma ruperii unui podet din lemn, dar au refuzat evacuarea. Pompierii au intervenit cu o scara de lucru la inaltime, a trecut peste parau si au dus familiilor paine si lapte praf, intre cei izolati fiind un bebelus, potrivit news.ro.…

- Mai multe familii au ramas complet izolate intr-o localitate din județul Neamț, dupa ce podețul de lemn care ii lega de comunitate a fost luat pe sus de puhoiul de apa. Un localnic din satul Negulești, comuna Piatra Șoimului, a surprins momentul in care apa a rupt podețul de lemn. Familia acestuia,…

- Persoanele izolate nu au solicitat asistența medicala. ISU NT s-a deplasat la fața locului cu o autospeciala de intervenție și salvare de la inalțime, o autospeciala complexa pentru intervenție și un autoturism de serviciu. La locul evenimentului se aflau primarul comunei și membri din cadrul SVSU Piatra…

- In localitatea Negulești din comuna Piatra Șoimului, 4 familii (7 persoane dintre care o persoana de 80 de ani și un bebeluș) au ramas izolate in urma ruperii unui podeț din lemn, peste paraul Iapa. Persoanele izolate nu au solicitat asistența medicala. ISU Neamț s-a deplasat la fața locului cu o autospeciala…

- Barbatul surprins vineri de viituri in localitatea Almas, comuna Garcina, a murit, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa. ‘Medicul de pe ambulanta a declarat decesul barbatului’, a precizat locotenentul Irina Popa. Victima avea 78 ani si a fost surprinsa de…

- Accident rutier in localitatea Girov, judetul Neamt. Purtatorul de cuvant ISU Neamt, Irina Popa spune ca la locul evenimentului s a deplasat un echipaj de pompieri cu autospeciala pentru descarcerare. Prin apel la 112, pompierii au fost instiintati despre producerea unui accident rutier in localitatea…