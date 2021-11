Stiri pe aceeasi tema

- Centrele de vaccinare de tip Drive – Thru din Piatra-Neamț și Roman se vor inchide incepand de luni, 15 noiembrie, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Saptamana aceasta, persoanele care aleg sa se vaccineze la aceste centre, trebuie sa țina cont de urmatorul program: -Centrul de vaccinare…

- Centrul de la Sinaia și-a marit capacitatea cu inca un flux La UPG – maraton de vaccinare Cei care au optat pentru serul de tip monodoza pot face și rapelul N.Dumitrescu In aproape un an de la demararea campaniei de vaccinare impotriva noului virus, peste o jumatate de milion de persoane figureaza ca…

- De astazi, 27 octombrie, centrele de vaccinare drive-thru din Piatra-Neamț și Roman au program și in cursul saptamanii. Numarul mare de persoane care s-au adresat in ultimele zile centrelor fixe a facut ca Direcția de Sanatate Publica Neamț sa decida extinderea programului in centrele drive-thru. „Astazi,…

- S-au format cozi la centrul de vaccinare din Targu Jiu. Acesta este deschis la Stadionul Municipal și are trei fluxuri, cu ser de la Pfizer, Johnson și Moderna. Direcția de Sanatate Publica Gorj face un apel catre populație sa se indrepte și catre centrele de vaccinare din județ. In Gorj sunt deschise…

- Ultimele date puse la dispoziție de DSP Neamț arata ca sunt 100.604 persoane cu domiciliul in județul Neamț care s-au vaccinat cu schema completa pana astazi, 10 octombrie. Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Neamț, 43.651 dintre nemțenii vaccinați traiesc in mediul rural.…

- Personalul medical din centrele de vaccinare din municipiul Piatra-Neamț nu și-a primit salariile inca din luna iulie. Restante au ramas și facturile la utilitați. Pe cale de consecința, Direcția de Asistența Sociala Piatra-Neamț solicita 2,2 milioane lei de la primarie, bugetul necesar pana la sfarșitul…

- Centrul de vaccinare Drive Thru de la Shopping City se inchide de la 1 octombrie și se redeschide cel de la Colegiul Național ”Ștefan cel Mare”. Anunțul a fost facut de primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, care a precizat ca a inaintat astazi dimineața o solicitare in acest sens catre Direcția…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Botosani a demarat o ancheta la un centru de vaccinare din judet, unde numarul de doze de vaccin pierdute prin neutilizare este aproape 4% din totalul celor alocate, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, directorul DSP, medicul Monica Adascalitei. Potrivit…