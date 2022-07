Neamt: Aproape 70% din culturile agricole, compromise de secetă Seceta a calamitat culturile agricole și in județul Neamț, unde doua treimi din suprafata cultivata este compromisa, potrivit unei centralizari realizate in 47 din cele 83 de localitati. Din cele 33.000 hectare inventariate de comisiile mixte, pe 21.000 hectare s-a constatat ca toate culturile sunt compromise din cauza lipsei precipitatiilor, a declarat pentru Agerpres prefectul Adrian Vasile Nita. Cele mai afectate sunt culturile de porumb, in cazul carora peste 7.000 de hectare, din circa 10.000 cultivate, sunt distruse de seceta. De asemenea, 5.200 hectare de grau din 8.700 hectare insamantate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

