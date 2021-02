Neamț: Alertă de vreme critică în Masivul Ceahlău Salvamontiștii nemțeni atrag atenția celor care vor sa iși petreaca week-endul pe masivul Ceahlau. In urmatoarele ore un front atmosferic care coboara din zona Scandinaviei se va instala peste Nordul Carpaților Orientali și va determina scaderi bruște ale temperaturilor. In zona inalta la peste 1500m temperaturile vor varia intre -20 și -27 de grade. La aceste temperaturi, pericolul de a fi surprins in zone expuse vantului este extrem de mare chiar cu echipament adecvat turismului montan de iarna. ”La viteze ale vantului de 60 -70 km /h absolut normale și frecvente in zona Masivului Ceahlau și… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

