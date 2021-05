Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis spune ca lupta impotriva schimbarilor climatice trebuie facuta in mod echitabil, asftel incat sa nu fie afectate nici economiile statelor membre UE, nici cetațenii. Uniunea Europeana și-a stabilit ca ținta reducerea cu 55% a emisilor poluante pana in 2030 și atingerea neutralitații…

- Serviciile secrete britanice au anuntat lansarea ''spionajului verde'', cu operatiuni prin care vor incerca sa verifice daca alte tari, in special ''cei mai mari poluatori ai lumii'', isi respecta angajamentele in materie de combatere a schimbarilor climatice, relateaza AFP. ''In domeniul…

- Ministrul american al apararii, Lloyd Austin, a atras atentia joi asupra riscurilor globale de securitate pe care le implica schimbarile climatice, transmite dpa. 'Schimbarile climatice fac lumea mai nesigura si trebuie sa actionam', a subliniat Austin cu prilejul summitului virtual organizat…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, miercuri de la ora 12.00, la dezbaterea cu tema „Schimbarile climatice, relatia om-natura si sanatatea publica”, organizat, cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatatii, la Palatul Cotroceni de Administratia Prezidentiala si de Biroul pentru Romania al Organizatiei…