Nea Cornel Tiulea, ultimul mohican

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Asociatiilor Judetene de Fotbal din Timis, Arad, Bihor si Bekes (Ungaria) se intalnesc de mai bine de 20 de ani pentru a lasa problemele cotidiene deoparte si pentru a se bucura de cel mai iubit sport, fotbalul. Astfel, de doua ori pe an, primavara si tomana, ajefistii se reunesc in jurul…

- ARAD. Inspectoratul pentru Situații de Urgența a Județului Timiș a solicitat sprijinul autoritaților maghiare pentru misiuni de cautare-salvare a celor 4 persoane disparute pe raul Mureș.

- Organizațiile membre ale Alianței pentru Agricultura și Cooperare – AAC, Federația Naționala PROAGRO, Liga Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania – LAPAR, Uniunea de Ramura Naționala a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – UNCSV și Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din…

- ANM a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului, valabila pana joi seara in cinci judete, precum si o informare de intensificari ale vantului si precipitatii moderate cantitativ, ce vizeaza cea mai mare parte a tarii. Potrivit meteorologilor, in intervalul 15 martie, ora…

- Aceștia sunt atrași de salariile mai atractive, in vestul țarii noastre, fața de cele din estul Ungariei. Nu este de mirare, așadar, ca cei care locuiesc in acea zona sunt tentați sa vina sa lucreze in țara noastra, chiar daca asta inseamna sa faca zilnic naveta spre loculd e munca. Acesta este și motivul…

- Autoritatile judetene din Arad si Timis incearca sa atraga forta de munca din estul Ungariei, pentru a acoperi o parte din deficitul existent in zonele industriale din vestul Romaniei, in acest sens urmand sa organizeze intalniri la Csongrad, in județul maghiar care se invecineaza cu cele doua din Romania,…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a amendat sute de centre de ingrijire a persoanelor varstnice din toata tara, cu suma totala de peste 2,6 milioane de lei, fiind gasite mai multe nereguli, printre care alimente expirate, mizerie, spatii insalubre si nerenovate. ANPC a transmis,…

- Hidrologii au emis atenționari hidro care vizeaza și unele rauri din județul Maramureș. Deja la Borșa am avut probleme cu apele noaptea trecuta și pe parcursul zilei de azi, fiind nevoie de intervenția pompierilor pentru scoaterea apelor din locuințe. Hidrologii au anunțat ca in orele care urmeaza sunt…