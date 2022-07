Stiri pe aceeasi tema

- Cod Galben de caldura in zonele de campie din vestul, sudul si estul tarii Foto: Arhiva. Sâmbata va fi arsita în zonele de câmpie din vestul, sudul si estul tarii. De sâmbata dimineata, de la ora 9:00, si pâna duminica seara, la ora 21:00 este în vigoare…

- Meteorologii anunța pentru astazi ploi cu descarcari electrice in nordul țarii și centrul țarii, iar la nord - ploi slabe. Maximele vor oscila intre +27 și +29 pe timp de zi, iar noaptea mercurul va cobori pana la 13 grade Celsius. Ploile vor continua și in urmatoarele zile.

- Meteorologii anunța pentru astazi ploi in nordul țarii, iar la nord - cer variabil. Maximele vor oscila intre +27 și +32 pe timp de zi, iar noaptea mercurul va cobori pana la 13 grade Celsius.

- Meteorologii anunța pentru astazi ploi pe intreg teritoriul țarii. Maximele vor oscila intre +28 și +30 pe timp de zi, iar noaptea mercurul in termometre va indica pana la +16..+18 grade Celsius.

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil pe intreg teritoriul țarii. Maximele vor oscila intre +26 și +28 grade pe timp de zi, iar noaptea mercurul in termometre va indica pana la +11 grade Celsius. Presiunea atmosferica va fi normala. Maine, ploi slabe se așteapta la nordul țarii.

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil pe intreg teritoriul țarii. Maximele vor oscila intre +18 și +20 pe timp de zi, iar noaptea mercurul va cobori pana la 5 grade Celsius. In zilele urmatoare vremea se incalzește, iar vineri, maxima va ajunge la 29 grade Celsius.

- Directorul ANM Elena Mateescu a anunțat in exclusivitate la Antena 3 cum va fi vremea in perioada urmatoare. ”Pana sambata, mai ales in partea de sud, vest, sud-est a țarii, vorbim de o vreme deosebit de calda și daca astazi vom conta pe valori de temperaturi maxime de pana la 22…23 de grade Celsius,…

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil pe intreg teritoriul țarii. Maximele vor oscila intre +15 și +17 pe timp de zi, iar noaptea mercurul va cobori pana la -3 grade Celsius. In urmatoarele zile, vremea se va incalzi cu circa 2-3 grade Celsius.