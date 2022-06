Stiri pe aceeasi tema

- Liderii G7 au facut glume pe seama imaginii de barbat dur a președintelui rus Vladimir Putin, duminica, la un pranz in Germania, spunand ca poate ar trebui sa iși dea jos sacourile, relateaza ndtv.com. „Sacourile pe noi sau le dam jos? Ne putem da jos hainele?” a intrebat Boris Johnson in timp ce se…

- Marea Britanie a anunțat ca va oferi un sprijin militar și un ajutor suplimentar de 1,60 miliarde de dolari Ucrainei, facandu-și publica intenția inainte de o convorbire video planificata duminica de liderii Grupului celor Șapte cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, scrie Reuters. Premierul…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat joi, intr-un interviu pentru BBC , țarile europene care continua sa cumpere petrol rusesc ca-și „caștiga banii din sangele altora”. Zelesnki a dat exemplul Germaniei si Ungariei, pe care le acuza ca blocheaza eforturile de a impune un embargo UE asupra…

- Dupa ce s-au intovarașit ani de zile cu Vladimir Putin, nemții iși toarna acum cenușa in cap, dar au descoperit un alt calcai al lui Ahile: ponderea uriașa a capitalului rus in rafinariile de petrol, conductele și alte rezervoare de gaze. Filialele giganților Gazprom și Rosneft sunt jucatori cheie…