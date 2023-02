Creșterile abrupte ale prețurilor vor dura mai mult decat se așteapta mulți in Europa Centrala și de Est, a avertizat economistul șef al Bancii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Beata Javorcik. Spirala scumpirilor este o amintire dureroasa a hiperinflației din anii 1990. In cele mai recente previziuni economice, publicate joi, creditorul a precizat ca economiile […] The post Ne intoarcem in anii 1990? Europa Centrala și de Est, prizoniera inflației first appeared on Ziarul National .