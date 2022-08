Ne imbolnavim si nu stim de ce! ANPC a INCHIS 5 magazine Lidl.

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a oprit temporar functionarea a cinci supermarketuri Lidl din Iasi si a dat amenzi de 98.000 de lei, in urma gasirii mai multor nereguli, potrivit unui comunicat remis, vineri, AGERPRES. Campania ‘Caravana Consumatorilor’ s-a aflat la Iasi,…

- Directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Paul Anghel, a atras atenția ca sucurile ținute in temperaturi care depașesc 25 de grade Celsius sunt daunatoare pentru oameni.„Bauturile racoritoare expuse la soare sau ținute in caldura excesiva, cu mult peste 25 de grade…

- Consiliul Concurentei declanșeaza verificarea modului in care au evoluat prețurile la combustibili. Consiliul Concurentei monitorizeaza piata carburantilor si va investiga de ce nu scad prețurile la benzinarii in situațiile in care prețul barilului este scazut. O actiune de evaluare a modului in care…

- ANPC: evoluția prețurilor la combustibili va fi verificata, la initiativa Consiliului Concurentei. Ce urmaresc autoritațile O actiune de evaluare a modului in care au evoluat preturile la combustibili, in Romania, va fi demarata in perioada urmatoare la initiativa Consiliului Concurentei, a anuntat,…

- Inspectorii de la protectia consumatorilor au aplicat in acest an amenzi in valoare de 109 milioane de lei, iar cuantumul incasat a fost de 12,5 milioane de lei, conform datelor prezentate, joi, intr-o conferinta de presa, de catre presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului (ANPC),…

- Blue Air se pregateste sa iasa din piata si tergiverseaza primirea procesului verbal privind amenda aplicata de ANPC si privind obligatia de a da consumatorilor banii inapoi, a afirmat, luni, presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, intr-o conferinta…

- Conform reglementarilor europene, pasagerii au dreptul sa solicite pana la 600 de euro despagubire pentru un zbor anulat, amintește, la inceput de sezon de vacanțe, directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel. Acest lucru este valabil chiar in condițiile…

- Avand in vedere ca maine este 1 Iunie, șeful ANP atrage atenția asupra locurilor de unde sunt achiziționate darurile pentru cei mici. ”Jucariile trebuie achizitionate numai din magazine specializate, unde se elibereaza documente de cumparare, acestea fiind absolut necesare in caz de reclamatie”, a scris…