Ne-am saturat de recomandari ! In atentia domnului Primar , IOAN TURC si a consilierilor Locali .....Cetatenii Bistritei au primit o instiintare prin care sunt anuntati sa isi spuna parerea cu privinta la proiectul initiat de Primarie fata de modul in care se doreste sa se construiasca locuinte mici de tip familial in orasul nostru. Toate bune si frumoase, insa ni se strecoara ideea ca ... Citeste articolul mai departe pe bistritanews.ro…

Sursa articol: bistritanews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile au fost surprinse pe strada Crangului nr 4, in Valea Adanca, in cartierul Green Residence, fiind trimise de un cititor al ZDI. „Porcul taiat este al dezvoltatorului, Danut Mihu. Inca de la inceputul santierului nu a respectat vreo regula de protectia mediului. Am facut deja sesizare la Protectia…

- Intrebat cate dintre companiile municipale vor disparea, Nicușor Dan a raspuns ca „cele mai multe dintre ele”. Meritocrație? S-au descoperit DINASTIILE din AUR! Vor ramane STB-ul (compania pentru transportul public) și Termoenergetica, plus Energetica, o companie-satelit a Termoenergetica, iar din celelalte…

- Rectificarea bugetara de la o primarie importanta din Capitala, condusa de un lider USR-PLUS, a generat un adevarat val de critici dure și discuții contradictorii intre consilierii locali și cetațeni, in mediul online. Situația scandaloasa a aparut in momentul in care Consiliul Local a taiat…

- ist local, Toader Pirțog, a reușit in decurs de cateva zile sa intre cel puțin de doua ori in colimatorul șefilor sai direcți de la Poliția Locala Piatra Neamț. Prima data, cand i-a sancționat chiar pe Eugen Pancu, șeful poliției locale și pe Cristinel Cojița, șef de birou, care s–au ales cu cate un…

- Andrei Aron, unul dintre cei mai apreciati stomatologi din Campulung Muscel si consilier personal al primaritei Elena Lasconi, isi va dona in fiecare luna salariul incasat de la Primarie pentru investitii la spitalul din oras, ce are nevoie acuta de finantare.

- David Burghiu (35 de ani), directorul Termoenergetica, incaseaza lunar aproximativ 6.000 de euro, atat de la fosta RADET, cat si din alte functii pe care le detine la stat. Nicusor Dan a anuntat ca il va da afara imediat ce va prelua mandatul. David Burghiu a fost numit administrator special…

- In Chisinau se mentine gradul de alerta „Cod Rosu” privind riscul transmiterii virusului SARS-CoV-2. La sedinta operativa de la Primarie, sefa Directiei generale asistenta sociala si sanatate, Tatiana Bucearschi, a declarat ca situatia privind infectia cu COVID-19 pe teritoriul municipiului ramane in…

- PUN a depus astazi la Judecatoria Chișinau cu sediul Rișcani o cerere de chemare in judecata prin care solicita constatarea faptului ca Igor Dodon, in calitatea sa de candidat la funcția de președinte al Republicii Moldova ar fi incalcat articolul 52 alineatul 7 din Codul Electoral prin „folosirea resurselor…