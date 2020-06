Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul socant a avut loc sambata pe bulevardul Alexandru Obregia din Capitala. Fetita de 10 ani ar fi fost lasata singura in sufragerie, iar parintii ei se aflau intr-o alta camera din apartament. La un moment, copila a cazut de la etajul 1 al blocului, spre groaza parintilor ei care au…

- Ionela, o tanara mama, a lansat un apel disperat, dupa ce fiica ei a fost implicata intr-un accident rutier și a ajuns de urgența la spital. Chiar daca a suferit fracturi, angajații spitalului nu au operat-o timp de doua zile, fiind in așteptarea rezultatului pentru testul COVID-19, acuza femeia.

- In aceasta dimineața a inceput, la Centrului de Transfuzii Sanguine din Bucuresti, procedura de recoltare a plasmei de la pacienții care s-au vindecat de aceasta boala, iar primii care s-ai oferit sa doneze au fost trei medici și asistente din cadrul unor spitale din Capitala. Dupa ce, zilele trecute,…

- Toți medicii care activeaza in capitala urmeaza a fi testați la infecția cu noul tip de coronavirus, incepand cu ziua de astazi. Anunțul a fost facut de primarul general Ion Ceban, care a precizat ca in acest proces va fi implicat laboratorul unei clinici private din Chișinau

- CARAS-SEVERIN – Prefectura Caras-Severin trage un semnal de alarma ca in aceste momente tulburi, oameni fara scrupule, care dau dovada de o lipsa totala de umanitate, incearca sa profite de temerea cetatenilor si de naivitatea lor pentru a savarsi infractiuni! Au fost semnalate cazuri in care delincventii…

- Karen Mannering are 39 de ani si a ajuns pe patul de spital dupa ce s-a simtit rau timp de doua saptamani. Medicii au diagnosticat-o cu COVID-19 și pneumonie la ambii plamani. Karen urmeaza sa fie mamica pentru a patra oara. Cu foarte multa durere in suflet și gata sa izbucneasca in plans,…

- Aseara, Spitalul de Arși a aflat ca un pacient de 43 de ani, venit de la Suceava, are noul coronavirus, dupa ce DSP n-a vrut sa-l testeze, fiind asimptomatic.Un pacient cu arsuri, sosit vineri de la Spitalul Județean din Suceava la Spitalul de Arși din Capitala, a fost diagnosticat, aseara, cu coronavirus.Acesta…

- Medicii craioveni cer ajutor in lupta cu virusul care a pus frana planetei. Ei sunt mereu la datorie, dar neprotejați in fața pericolului, anunța stiri.tvr.ro.Ajutați-ne sa va putem ajuta, este apelul medicilor care se confrunta cu lipsa echipamentele de protecție. Citește și: Klaus…