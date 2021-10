Navalnîi, calificat drept "terorist" de autoritățile rusești: "Credeam că o să mă pună să pup portretul lui Putin" Alekesi Navalnîi a transmis luni ca o comisie speciala a penitenciarului unde este închis i-a conferit calificativul &"extremist&" și &"terorist&", relateaza Reuters.



Navalnîi a povestit pe Instagram ca a fost convocat în fața comisiei penitenciarului care a votat în unanimitate sa îi schimbe statutul, devenind oficial &"terorist&" în ochii autoritaților rusești.



View this post on Instagram O postare distribuita de Алексей Навальный (@navalny)



- Disidentul rus Aleksei Navalnii, care se afla dupa gratii, a anuntat luni pe Instagram ca o comisie a inchisorii l-a desemnat drept extremist si terorist, transmite Reuters, preluata de Agerpres.

