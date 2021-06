Stiri pe aceeasi tema

- Șeful spionilor Rusia a negat marți ca ar fi responsabil pentru atacul cibernetic SolarWinds, dar a spus ca este ”flatat” de faptul ca serviciile secrete americane și britanice acuza serviciul se informații externe rus de o acțiune atât de sofisticata, transmite Reuters. Statele…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a venit cu precizari, dupa ce, miercuri, președintele rus Vladimir Putin le-a transmis rivalilor sai externi sa nu le treaca ”linia roșie” in relațiile cu Rusia. Potrivit lui Peskov, ”liniile roșii” pentru Moscova sunt tentativele de ingerinta in procesele…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a transmis luni intrebari Rusiei despre conditiile de detentie a opozantului Aleksei Navalnii, la cateva ore dupa anuntul spitalizarii sale si in contextul in care sustinatorii se tem pentru viata sa, relateaza AFP, conform AGERPRES. Soarta principalului…

- Rusia trebuie sa fie pregatita pentru cel mai rau scenariu in ceea ce priveste sanctiunile SUA, din cauza "politicii ostile si impredictibile" a Washingtonului, a comunicat joi Kremlinul, informeaza Reuters. SUA au atentionat ca vor impune noi sanctiuni impotriva Moscovei in legatura cu tratamentul…

- Aproape jumatate din ruși afirma ca disidentul Alexei Navalnîi a fost încarcerat pe buna dreptate pentru încalcarea condițiilor cauțiunii sale, potrivit unui sondaj independent publicat luni și citat de Moscow Times.Un sondaj realizat de Centrul Levada afirma ca 48% din respondenți…

- Opozantul politic rus Aleksei Navalnii, 44 de ani, a carui stare de sanatate provoaca ingrijorari unor apropiati, a depus o plangere in care acuza gardienii de la colonia penitenciara Pokrov de faptul ca-l priveaza de somn, relateaza agenția France Presse, citata de News.ro . Navalnii precizeaza, in…

- Președintele american Joe Biden i-a adus critici omologului sau din Rusia, Vladimir Putin, pentru ca s-a implicat in campania alegerilor prezidențiale din SUA in 2020. Joe Biden il considera pe Putin „un criminal”, iar prețul pe care il va plati „il va afla in curand”. Președintele american a declarat,…

- Avertismentul lui Joe Biden, formulat intr-un interviu acordat televiziunii ABC, vine dupa publicarea unui raport al serviciilor secrete americane care susține ca Vladimir Putin a coordonat cel mai probabil eforturile de manipulare a alegerilor prezidentiale din 2020 in favoarea lui Donald Trump.Presedintele…