- Ieri, China a trimis spre statia sa spatiala Tiangong alti trei astronauti, inclusiv pentru prima data un civil, cu scopul de a-si consolida cunostintele din domeniul zborurilor spatiale cu echipaje umane si de a reduce decalajul ce o separa de Statele Unite si Rusia, informeaza AFP, preluata de Agerpres.…

- Biroul programului spațial cu echipaj uman al Chinei a lansat marți nava spațiala cu echipaj uman Shenzhou-16, cu trei taikonaut la bord, catre stația sa orbitala naționala. Lansarea a avut loc la ora 09:31, ora Beijingului (04:31, ora Moscovei), de la portul spațial Jiuquan din nordul țarii. "Shenzhou-16"…

- Primul astronaut civil trimis in spațiu de Beijing va pleca marți, 30 mai, in misiune pe stația spațiala Tiangong, relateaza AFP, citata de Agerpres.China a trimis pana acum in spațiu doar astronauți care faceau parte din armata, iar premiera de marți va reprezenta un nou pas in cadrul programului de…

- Expoziția de carți de la Londra a fost inaugurata, marți, la Centrul de Expoziții Olimpia. Volumele I-IV din cartea scrisa de președintele Chinei, Xi Jinping, „Sa vorbim despre buna guvernare” și alte carți chinezești au atras atenția vizitatorilor. La eveniment participa peste 40 de edituri din China,…

- Starship, cea mai mare racheta din lume, a explodat la trei minute dupa lansare. Cele doua elemente ale rachetei nu s-au separat, racheta a inceput sa se invarta și a explodat, apoi a cazut spre Pamant.

- Coreea de Nord a anunțat vineri ca a testat o noua racheta balistica intercontinentala (ICBM) cu combustibil solid, Hwasong-18, pentru a „promova radical” capacitatea sa de contraatac nuclear, a relatat presa de stat citata de Reuters.Liderul nord-coreea Kim Jong Un a supervizat testarea noii rachete…

- Editura Școala Ardeleana va invita, in cadrul celei de-a XXII-a ediții a Targului de Carte Gaudeamus (5-9 aprilie 2023, Piața Unirii, Cluj-Napoca), la urmatoarele evenimente: Sambata, 8 aprilie, ora 12.00, sub semnul Școlii Ardelene de Istorie Intalnire cu Ioan-Aurel Pop și carțile sale: Instituții…

- Consiliul de Stat al Chinei va reorganiza Ministerul Științei și Tehnologiei și va inființa Biroul Național de Date, se arata intr-un proiect privind planul de reforma instituționala, a declarat Xiao Jie, Secretar general al Consiliului de Stat, in cadrul celei de a doua reuniuni plenare a primei sesiuni…