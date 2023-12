Stiri pe aceeasi tema

- Nava MECIT KAPTAN, sub pavilion Barbados, care a esuat dupa ce a lovit un dig de protectie in noaptea furtunii din data de 26 noiembrie 2023 se pregateste sa parasesca Portul Constanta remorcata.Potrivit unui comunicat al ANR, s au efectuat operatiuni de scafandrerie pentru a determina daca aceasta…

- Autoritatea Vamala Romana va beneficia in Portul Constanta de sprijinul unui reprezentat al Serviciului Vamal si de Protectie a Frontierelor al Statelor Unite ale Americii in domeniul analizei de risc si controlului vamal, se arata intr-un comunicat de presa.

- O nava sub pavilion Barbados, aflata in rada interioara a Portului Constanța, a suferit pagube importante, inclusiv o gaura in care a patruns apa, dupa ce a lovit un remorcher și un dig de protecție, a transmis duminica, 26 noiembrie, Autoritatea Navala Romana (ANR), care a precizat ca echipajul a fost…

- ”Astazi, in jurul orei 3.00, o nava sub pavilion Barbados, in balast, ancorata in rada interioara a Portului Constanta a inceput sa grapeze din cauza conditiilor meteo extreme. Nu s-a reusit stabilizarea ei si a colizionat usor cu remorcherul Ares, ancorat de asemenea la rada interioara pentru adapost.…

- Astazi, in jurul orei 3.00, o nava sub pavilion Barbados, in balast, ancorata in rada interioara a Portului Constanta a inceput sa grapeze din cauza conditiilor meteo extreme.Potrivit ANR, nu s a reusit stabilizarea ei si a colizionat usor cu remorcherul Ares, ancorat de asemenea la rada interioara…

- CNCF CFR SA ndash; Surcursala Regionala CF Constanta ndash; Unitatea Operationala a atribuit un contract, in urma unei licitatii publice cu privire la lucrarile de reparatie si intretinere a infrastructurii feroviare publice aflata in incinta Portului Constanta ndash; Prioritatea 3. Lucrarile care fac…

- Turcia a efectuat duminica seara atacuri aeriene care au vizat mai multe sectoare in Kurdistanul autonom din nordul Irakului, Ankara confirmand ca a vizat 20 de tinte folosite de luptatorii kurzi din PKK.

- In conformitate cu Hotararea nr. 31 din 7 septembrie 2023 privind adoptarea unor masuri de protectie pe teritoriul national din imediata vecinatate a zonei de conflict din Ucraina, emisa de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, Ministerul Apararii Nationale a inceput marti, 12 septembrie, lucrarile…