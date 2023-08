Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sase persoane au murit si peste 50 au fost salvate dupa ce o barca plica cu migranti, care incerca sa traverseze Canalul Manecii din Franta spre Marea Britanie, s-a rasturnat sambata dimineata, au declarat autoritatile locale, citate de Reuters, potrivit news.ro. Primarul local Franck Dhersin…

- Ploile torentiale care afecteaza nordul Chinei de o saptamana au lasat in urma cel putin 10 morti si 18 disparuti, sambata, in provincia Hebei, invecinata capitalei Beijing, conform autoritatilor, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Cel puțin șapte persoane au murit in ultimele 24 de ore, in Italia, in urma incendiilor de vegetație și a furtunilor violente. Trei persoane au murit in incendiile din Sicilia, iar alte patru și-au pierdut viața in furtunile din nordul peninsulei, in timp ce alte sute au fost forțate sa fuga din case,…

- Ploile torentiale inregistrate in nordul statului indian Uttar Pradesh au provocat moartea a cel putin 34 de persoane in ultimele 24 de ore, a relatat luni postul de radio All India Radio (AIR), transmite agentia Xinhua, potrivit digi24.ro .

- O ampla operațiune de cautare a supraviețuitorilor se desfașoara in zona in care miercuri o nava plina cu migranți s-a scufundat. Cel puțin 79 de oameni au murit in apele Greciei, dar autoritațile se tem ca bilanțul victimelor ar putea fi mult mai mare.Mai multe nave ale pazei de coasta, ambarcațiuni…

- Un tren de pasageri Coromandel Express si un altul de marfa au intrat in coliziune in apropiere de Balasore, la aproximativ 200 de kilometri de Bhubaneswar, capitala statului Odisha din India. In accident a fost implicat si un al doilea tren de pasageri. Bilantul catastrofei feroviare in care au fost…

- Italia este in continuare afectata de ceea ce autoritatile numesc cele mai grave inundatii din ultima suta de ani. Cel putin 14 persoane si-au pierdut viata si comunitati intregi sunt devastate.

- Regiunea Emilia-Romagna din nordul Italiei este ingenuncheata din cauza inundațiilor. Bilanțul deceselor este dramatica: cinci oameni au murit in Forli-Cesena și Ravenna. In timpul nopții au avut loc noi inundații in Emilia-Romagna, apa a acoperit drumurile și a intrat in mai multe case din mai multe…