Stiri pe aceeasi tema

- Tod Wolters, comandantul suprem al Fortelor Aliate din Europa, a sugerat ca NATO ar trebui sa stabileasca o prezenta militara în Bulgaria si în România, ca urmare a miscarilor de trupe ale Rusiei la granita cu Ucraina, scrie sâmbata ziarul Der Spiegel, potrivit Reuters și News.ro.Propunerile…

- Comandantul suprem al fortelor NATO in Europa, Tod Wolters, propune ca Alianta Nord Atlantica sa desfasoare o prezenta militara in Romania si Bulgaria din cauza inmultirii numarului de trupe rusesti in apropierea granitei cu Ucraina, a relatat sambata revista germana Der Spiegel, preluata de Reuters.Publicatia…

- Vineri, preturile de referinta la gaze naturale în Europa s-au prabusit dupa ce Rusia a rezervat, în ultimul moment, capacitate de transport de gaze naturale pe conducte, transmit Bloomberg și Agerpres. Cotatiile futures la hub-ul din Olanda au scazut vineri cu pâna la…

- Facebook a anunțat ca angajeaza 10.000 de programatori din Uniunea Europeana. Compania deținuta de Mark Zuckerberg va recruta specialiști in special din Irlanda, Franta, Germania, Italia, Spania, Olanda si Polonia. Aceștia vor fi angajați pentru a dezvolta conceptul metavers. Cuvantul „Metaverse” este…