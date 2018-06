Stiri pe aceeasi tema

- NATO va infiinta un nou comandament pentru reactie rapida la Ulm, in sudul Germaniei, arata informatii obtinute vineri de agentia DPA din surse din domeniul apararii. Comandamentul va avea sediul in cazarma Wilhelmsburg din oras, unde se afla deja un centru multinational pentru interventii in crizele…

- UPDATE / Cele cinci feline mari (doi lei, doi tigri si un jaguar) care au scapat vineri din incintele lor de la o gradina zoologica din vestul Germaniei au fost gasite si capturate, au declarat autoritatile locale, citate de AFP, ...

- Daca 2017 a fost pentru zona euro si Uniunea Europeana un an al exuberantei, atat economice, cat si politice, 2018 se anunta un an al prudentei, al riscurilor si poate al unei mari incetiniri economice. Germania se confrunta cu o scadere a cresterii economice, iar Italia revine in prim-plan…

- In contextul tensiunilor in crestere intre Germania si Rusia, ministrul german al apararii Ursula von der Leyen doreste sa orienteze fortele armate ale tarii spre apararea nationala si a aliantei militare NATO si mai putin catre alte tipuri de misiuni internationale, relateaza vineri agentia dpa.…

- Berlinul nu va deveni mai independent de Moscova prin aprobarea construirii gazoductului Nord Stream 2, al carui obiectiv este transportarea gazului natural din Rusia spre Germania, a declarat joi un oficial de rang inalt din Guvernul german, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Trei persoane au murit si alte 26 au fost ranite, dupa ce o duba a intrat in multime, in orasul Munster, din vestul Germaniei. Politia a anuntat ca si-au pierdut viata mai multi oameni, cel mai probabil si cel care se afla la volanul autovehiculului.

- Cancelarul gemrna Angela Merkel urmeaza sa efectueze o vizita in Statele Unite pe 27 aprilie. Potrivit programuli prezentat de presa germana, cancelarul urmeaza sa se intalneasca cu Donald Trump la Casa Alba. Merkel intentioneaza sa efectueze o vizita in SUA pe 27 aprilie, la invitatia presedintelui…

- Rachetele nord-coreene pot fi acum echipate cu arme nucleare si ar putea ajunge in Germania si Europa centrala, a declarat parlamentarilor in aceasta saptamana un oficial de top din Agentia de informatii externe a Germaniei, scrie ziarul Bild am Sonntag, citat duminica de Reuters. Directorul adjunct…