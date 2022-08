NATO supraveghează eliminarea barajelor rutiere din Kosovo Forțele de menținere a pacii conduse de NATO, susținute de elicoptere, au supravegheat luni eliminarea barajelor pe care protestatarii le-au instituit in nordul Kosovo, unde tensiunile politice au izbucnit la mai bine de doua decenii de la criza care s-a incheiat cu atacurile aeriene ale NATO. Forțele de menținere a pacii conduse de NATO au supravegheat inlaturarea barajelor pe care protestatarii le-au instituit in nordul Kosovo, unde tensiunile politice au izbucnit recent, potrivit Reuters. Camioane și cisterne pline cu pietriș au fost scoase luni de pe drumurile care duceau la punctul de trecere… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poliția kosovara a declarat ca a inchis doua puncte de trecere a frontierei in nordul instabil al țarii, dupa ce sarbii din zona au blocat drumurile și au tras focuri de arma asupra poliției. Aceștia protestau impotriva unui ordin de schimbare a placuțelor de inmatriculare ale mașinilor sarbești cu…

- Valentina Popoviciuk a fost trezita in primele ore ale dimineții de luni (11 iulie), de un nor de praf care s-a așternut pe patul ei. „Am vazut lumini, salvatori și am inceput sa strig ‘Sunt in viața, va rog sa ma scoateți de aici’. Salvatorii au intrat in hol, au daramat ușa și m-au scos afara”, a…

- Autoritațile locale din Harkov au declarat luni (4 iulie) ca doua rachete rusești au lovit inca o școala la primele ore ale dimineții, distrugand parți din cladire. Profesoara Natalia Studentsova a declarat pentru Reuters ca a auzit doua explozii puternice in jurul orei 4 dimineața (01:00 GMT), dar…

- O drona a survolat un centru comercial din orașul Kremenciuk, din centrul Ucrainei, la cateva ore dupa ce a fost lovit de o racheta despre care Ucraina spune ca a venit din Rusia. Reuters a verificat locația imaginii din inregistrarile video și fotografiile Reuters de la fața locului. Marți (28 iunie),…

- Lituania va fi pregatita daca Rusia o va deconecta de la rețeaua electrica regionala ca razbunare pentru blocarea transporturilor feroviare ale unor marfuri rusești catre exclava Kaliningrad din Moscova, dar nu este așteptata nicio confruntare militara, a declarat miercuri (22 iunie) președintele acesteia…

- Candva un oraș cu 20.000 de locuitori, Popasna din regiunea ucraineana Luhansk arata ca un oraș fantoma, deoarece puțini locuitori iși riscau zilnic viața sub bombardamentele constante. Locuitoarei din Popasna, Natalia Kovalenko, i-a fost distrus apartamentul: „Ne-am saturat sa fim speriați, suntem…

- Deminatorii ucraineni au inceput sa curețe minele și munițiile dupa ce au ajuns in orașul Borodyanka din Ucraina.Forțele ruse s-au retras din orașul ucrainean Borodyanka, dar orașul se confrunta in continuare cu un pericol sub forma muniției neexplodate. Echipele de deminare lucreaza acum pentru a curața…

- Solistul popularei trupe ucrainene Okean Elzy, un celebru cantareț ucrainean, a organizat vineri (13 mai) un spectacol solo pentru muncitorii de la centrala nucleara din Cernobil.Sviatoslav Vakarchuk s-a acompaniat singur la chitara in timp ce statea in haine albe de protecție in fața unui pupitru uriaș…