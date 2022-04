NATO se declara pregatita sa ajute ani la rand Ucraina furnizandu-i arme

Stiri pe aceeasi tema

- NATO este pregatita sa continue ani la rand furnizarea de ajutor militar Ucrainei in razboiul acesteia din urma cu Rusia, inclusiv prin facilitarea transferului de arme de productie sovietica pentru armata ucraineana, dar si a unor arme moderne occidentale, a declarat joi secretarul general al Aliantei,…

- Presedintele american Joe Biden va cere Congresului sa deblocheze un ajutor suplimentar pentru Ucraina in valoare de 33 de miliarde de dolari, din care 20 de miliarde vor reprezenta ajutor militar, a declarat joi un responsabil american citat de AFP si Reuters. Aceasta enorma ”asistenta militara si…

- Cresterea cheltuielilor in domeniul apararii ale statelor occidentale in urma invaziei ruse in Ucraina este o ”nebunie”, a transmis joi Papa Francisc, care a susținut ca trebuie gasita o noua cale pentru a echilibra puterea mondiala, relateaza Reuters.Suveranul pontif a spus la o audiența la Centrul…

- NATO va furniza Ucrainei echipamente de protectie impotriva amenintarilor chimice, biologice si nucleare si isi va proteja si fortele desfasurate pe flancul estic impotriva acestor amenintari, a anuntat joi secretarul general al Aliantei, relateaza AFP si Reuters. Aliatii sunt ‘preocupati’ de posibilitatea…

- Secretarul de stat american Antony Blinken si secretarul apararii Lloyd Austin au discutat la telefon cu secretarul general al NATO Jens Stoltenberg despre raspunsul coordonat al Aliantei la invazia Ucrainei de catre Rusia, a anuntat joi Departamentul de Stat, citat de Reuters. Fii la curent cu…

- Ambasadorii celor 30 de tari membre ale NATO se vor reuni de urgenta joi dimineata la Bruxelles in urma operatiunii militare ruse impotriva Ucrainei, a anuntat un purtator de cuvant al Aliantei, informeaza France Presse, Reuters si DPA. Seful NATO Jens Stoltenberg, care a condamnat ‘atacul temerar si…

- NATO crede ca Rusia vrea sa inventeze un pretext pentru a invada Ucraina, dupa bombardamentele peste linia armistitiului din regiunea Donbas, situata in estul Ucrainei, potrivit secretarului general al Alianței, Jens Stoltenberg, citat de Reuters.