- Peste 2.000 de experti in securitate cibernetica si factori de decizie participa in aceasta saptamana la ''cel mai mare si cel mai complex exercitiu de aparare cibernetica din lume'' pentru o mai buna intelegere a numeroaselor interdependente intre sistemele nationale de IT, a informat marti NATO,…

- FOTO| Peste 800 de persoane, VACCINATE anti-COVID la Liceul Militar din Alba Iulia, de la debutul campaniei Peste 800 de persoane s-au vaccinat impotriva COVID-19, la centrul organizat la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, de la debutul campaniei de vaccinare. „De la debutul campaniei…

- Un deziderat mai vechi, adesea pomenit in mandatul de inspector scolar general al prof. Petrica Miu, Centrul judetean de excelenta CJEX din Constanta a capatat personalitate juridica pe 19 februarie 2021, inscris fiind cu sediul pe str. Mihail Kogalniceanu, acolo unde a functionat pana nu demult Alianta…

- Juriul Concursului Internațional de Arte Vizuale „Brancuși vazut in 145 de portrete” a desemnat astazi, caștigatorii.A fost prima ediție a concursului, care se va desfașura pe parcursul a 5 ani, in perioada 19 februarie – 16 martie. Evenimentul face parte dintr-un ciclu intitulat ”Prezentul Brancuși”,…

- Sindicatul Valahia Targoviște, in calitate de Partener 1, alaturi de Centrul de Dezvoltare Sociala T&CO (Beneficiar) și Developement Tranining Consulting (Partener 2), Post-ul Sindicatul Valahia organizeaza curs de competențe antreprenoriale pentru mai multe meserii apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Situatia in domeniul sanatatii este critica in acest moment in Republica Moldova din cauza COVID-19, trag un semnal de alarma experti in sanatate de la Chisinau, citati vineri de publicatia Ziarul de Garda de peste Prut, anunța AGERPRES. Aproape toate locurile din spitalele de pe intreg teritoriul…

- La aproape un an de cand invațamantul de pe intreg mapamondul se confrunta cu una din cele mai mari provocari din istorie – imposibilitatea de a desfașura cursurile in mod tradițional, in clase, Universitatea Politehnica din Timișoara, prin Centrul de ID/IFR și e-Learning cu sprijinul asociațiilor EDEN…

- Elevii care se afla in Centrul de Excelența DAMIAN ȘI COSMA – „Lasați copiii sa vina la Mine!” au note foarte bune la invațatura. Pe langa faptul ca acesta este cea de-a doua casa pentru zeci de copii din județ, ei primesc un camin, o masa calda și pot invața in cele mai bune condiții pentru a-și indeplini…