Aproximativ 300 de militari din Forta de Reactie a NATO au fost desfasurati pentru a ajuta persoanele evacuate din Afganistan care se afla in asteptarea relocalizarii, a declarat pentru DPA un oficial al Aliantei. Forta de Reactie a NATO a fost activata ultima data in urma cu circa 16 ani pentru a livra ajutoare dupa uraganul Katrina din SUA si pentru a oferi sprijin dupa un mare cutremur in Pakistan. Militarii sunt localizati in diferite locuri unde refugiatii sunt gazduiti in Europa, potrivit aceluiasi oficial. Peste 20 din cele 30 de tari NATO contribuie la aceste eforturi sub o forma sau alta,…