NATO cere Chinei să nu ajute Rusia şi să condamne războiul din Ucraina! Primele concluzii după summit Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a declarat dupa reuniunea de la Bruxelles ca Alianta va continua sa impuna sanctiuni fara precedent Rusiei si ca au fost aprobate patru noi grupuri de lupta inclusiv in Romania. Mandatul acestuia a fost de asemenea prelungit cu un an la conducerea NATO. Liderii NATO au participat joi la un summit extraordinar pentru a analiza modalitatile in care pot oferi mai mult sprijin Ucrainei pentru ca aceasta tara sa se poata apara de invazia Rusiei si pentru a consolida flancul estic al Aliantei cu patru noi batalioane, in Bulgaria, Romania, Slovacia si Ungaria,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

