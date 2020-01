Stiri pe aceeasi tema

- Echipele nationale de handbal masculin ale Spaniei, Croatiei, Norvegiei si Sloveniei sunt semifinalistele Campionatului European din 2020, in urma rezultatelor inregistrate in ultima etapa din grupele principale. Chiar daca partide din grupele principale s-au jucat si ieri, Spania, Croatia, respectiv…

- Miercuri s-au disputat meciurile din sferturile Campionatului European de la Budapesta, iar rezultatele inregistrate sunt: Italia – Muntenegru 8-10, Ungaria – Rusia 14-10, Serbia – Spania 9-10 (dupa penalty) si Croatia – Grecia 14-11. In semifinale s-au calificat astfel Muntenegru, Ungaria, Spania si…

- Echipele nationale de handbal masculin ale Spaniei, Croatiei, Norvegiei si Sloveniei sunt semifinalistele Campionatului European din 2020, in urma rezultatelor inregistrate miercuri in ultima etapa din grupele principale, potrivit news.ro.Chiar daca mai sunt partide de disputat in cele doua…

- Nationala de polo a Romaniei s-a calificat, sambata, la barajul pentru sferturile de finala ale Campionatului European de la Budapesta, dupa ce a incheiat grupa B a competitiei pe locul 3. Adversara din baraj, Grecia, iar cea din sferturi, Croatia, potrivit news.ro.Sambata s-au jucat ultimele…

- Cum a ajuns Spania pe locul 2 in lume, deși ibericele au al 15-lea campionat ca putere in Europa? Ungaria și Romania sunt la polul opus, campionat puternic, naționala slaba! Cotidianul spaniol Marca a realizat o excelenta analiza a intrecerii interne de handbal feminin raportata la rezultatul uluitor…

- Bulgaria, Ungaria, Croatia si Romania au avut anul trecut cel mai mic consum individual efectiv (AIC) pe cap de locuitor exprimat in paritatea puterii de cumparare standard (PPS), potrivit datelor publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In 2018, in Uniunea Europeana consumul individual…

- ROMANIA - MUNTENEGRU LIVE VIDEO ONLINE STREAM. Naționala feminina disputa miercuri, de la ora 8:00, la Kumamoto, al doilea joc tare de la Campionatul Mondial – Grupa C. In fața va fi Muntenegru, un adversar care are maximum de puncte dupa trei partide. Romania are patru puncte. Fara un joc…

- Spania s-a distrat cu Romania, 5-0, luni, la Madrid, intr-un meci contand pentru preliminariile Campionatului European de fotbal 2020, dar va schimba sececționerul. Astfel, tehnicianul Spaniei, Ronbert Moreno, 42 de ani, va fi inlocuit dupa acest joc de un alt selecționer, cel mai probabil Luis Enrique.…