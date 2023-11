Stiri pe aceeasi tema

- Naționala Moldovei de fotbal pe plaja iși continua ascensiunea in clasamentul mondial. Datorita prestației la Campionatul European - Euro Beach Soccer League, Divizia A, selecționata pregatita de Ruslan Pernai a urcat 2 trepte și ocupa locul 31 (fața de 33 la 28 august 2023) printre cele 102 țari ale…

- Naționala Moldovei la fotbal feminin a fost invinsa astazi in cel de-al treilea meci din preliminariile Ligii Națiunilor 2023/24. Selecționata noastra a cedat in fața echipei similare a Letoniei cu scorul de 5-0, intr-o partida disputata pe Zemgales Olympic Centre din Jelgava, informeaza Federația Moldoveneasca…

- Naționala Moldovei joaca astazi la Varșovia un meci extrem de important din preliminariile Campionatului European 2024. Adversara noastra este selecționata Poloniei. Partida se va disputa pe stadionul Național din Varșovia de la ora 21:45, transmite Federația Moldoveneasca de Fotbal.

- Echipa naționala de junori "sub 17 ani" a Republicii Moldova va debuta astazi in miniturneul de calificare a Campionatul European de fotbal din 2024. La competiția din acest an organizata de țara noastra, micii "tricolori" se afla intr-o grupa cu Suedia, Polonia și Letonia. Selecționata antrenata de…

- Naționala de fotbal pe plaja a Moldovei a invins, ieri, selecționata Franței in cel de-al doilea meci din faza play-out a Diviziei A de la Euro Beach Soccer League 2023. Echipa noastra s-a impus cu scorul de 3-2, prin reușitele lui Grigore Cojocari, Eugeniu Borovschi și Stanislav Moraru. Naționala noastra…

- Naționala de fotbal pe plaja a Moldovei a cedat marți in fața selecționatei din Belarus. Echipa noastra a pierdut cu scorul de 9-1 in primul meci din faza grupei A a Diviziei A de la Euro Beach Soccer League 2023, competiție echivalenta Campionatului European de fotbal. Partida a avut loc pe Spiaggia…

- Naționala Moldovei a invins astazi selecționata Insulelor Feroe cu 1-0, intr-un meci din grupa „E” de calificare pentru Campionatul European de fotbal, care va avea loc in Germania in anul 2024. Moldova a urcat astfel pe locul 2 in clasament cu 8 puncte, la egalitate de puncte cu lidera grupei, Cehia,…