- Naționala de volei feminin a Romaniei joaca luni cu Bosnia-Herțegovina, o naționala apropiata ca valoare, și are nevoie de un succes dupa ce a pierdut sambata dramatic in fața Elveției cu 2-3 (21-25, 25-18, 25-27, 25-19, 9-15). Romania - Bosnia-Herțegovina, live de la ora 19:00 Romania disputa al patrulea…

- Cu Radu Began, de la CSM Constanta, in postura de antrenor secund, nationala feminina de volei a Romaniei a facut o figura frumoasa in al doilea meci de la Campionatul European 2023 si s-a impus impotriva Croatiei, dominandu-si adversarele la toate capitolele. Nationala Romaniei a obtinut prima sa victorie…

- Nationala Romaniei de volei a obtinut prima victorie la Campionatul European, dupa ce a reușit sa se impuna in fața Croației cu scorul de 3-1 (25-22, 25-21, 23-25, 25-19), joi seara, la Monza, in Italia. Dupa un esec fara drept de apel (0-3) in fata Italiei, detinatoarea titlului continental, tricolorele…

- Nationala Romaniei a fost invinsa de Italia cu scorul de 3-0 (25-19, 25-19, 25-15), marti seara, la Verona, in aer liber, in meciul care a deschis Campionatul European de volei feminin – CEV EuroVolley 2023. Campioana europeana en titre a obtinut victoria dupa o ora si 19 minute in acest meci din Grupa…

- Romania va deschide Campionatul European de volei feminin cu un meci impotriva țarii-gazda, Italia. Partida este programata marți, de la ora 21:00, intr-o locație inedita, amfiteatrul din Verona. Naționala Romaniei va avea onoarea sa joace in primul meci al Campionatului European de volei feminin.…

- Naționala Romaniei s-a reunit pe 11 iulie, la Blaj, și de astazi va incepe antrenamentele in noua Sala Polivalenta. Antrenorul Guillermo Naranjo Hernandez a convocat 17 jucatoare pentru aceasta acțiune, urmand sa joace pana la Campionatul European șase partide de verificare. Declarațiile selecționerului…

- La sediul Federației Romane de Volei a avut loc stabilit țintarul meciurilor din viitoarea ediție a Diviziei A1 la volei feminin Reprezentanții echipelor au tras la sorți numerele din Tabela Berger și astfel s-a constituit programul sezonului regulat, care va avea 11 etape in tur și tot atatea in retur,…

- Romania-Slovacia 1-3 (22-25, 12-25, 25-19, 18-25) Naționalele Romaniei nu au avut startul pe care ni l-am dorit in Golden League. Fetele au intalnit la Pitești reprezentativa Slovaciei, locul 15 in clasamentul european, cu șase locuri in fața Romaniei. Inceputul a fost slab pentru fetele lui Guillermo…