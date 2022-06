Stiri pe aceeasi tema

- Romania este in finala Campionatului European de Minifotbal. „Tricolorii” au trecut la lovituri de departajare de Bulgaria, scor 4-3. Adversara din ultimul act va fi Azerbaidjan. Meciul are loc azi, de la ora 21:15, și va fi in direct pe ProArena. Romania continua sa joace excelent la Europeanul de…

- Naționala masculina de volei juniori U18 a Romaniei a invins, cu scorul de 3-0 (25-23, 25-17, 25-18), reprezentativa Portugaliei, in ultimul sau meci din Grupa E a preliminariilor Campionatului European, disputat la Netanya (Israel), informeaza Federatia Romana de Volei. Dupa 0-3 cu Israel si 1-3 cu…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a invins miercuri, in deplasare, reprezentativa Insulele Feroe, scor 31-21 (13-11), in penultima etapa din a doua grupa preliminara a Campionatului European din 2022. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei intalnește, miercuri seara, in deplasare, de la ora 21.00, formația Insulelor Feroe, intr-un meci din grupa a II-a a fazei secunde de calificare pentru Campionatul European. Tot miercuri seara, in celalalt joc din grupa, la Graz, Austria o are ca adversara pe…

- Naționala feminina U19 a Romaniei a fost invinsa de reprezentativa similara a Spaniei, scor 9-0, in primul meci al Turului de Elita pentru Campionatul European din acest an. „Tricolorele” pregatite de Ion Marin s-au aparat bine in debutul partidei, au dejucat combinațiile in viteza ale adversarelor,…

- Naționala de tineret a Moldovei a obținut a treia victorie in actuala campanie preliminara. Tricolorii pregatiți de Ștefan Stoica s-au impus categoric, scor 4-0, pe terenul lui Gibraltar și a urcat din nou pe locul 3 in clasamentul grupei E.

- Naționala masculina de handbal a Romaniei va face parte din urna a treia valorica pentru tragerea la sorti a preliminariilor Campionatului European din 2024, din Germania. „Tricolorii” iși vor afla adversarii pe 31 martie. Dupa ce a ratat calificarea la Mondial, naționala antrenata de Xavi Pascual cauta…

- Reprezentativa U19 de futsal a Romaniei a obținut biletele pentru Campionatul European U19 din Spania, care va avea loc in septembrie 2022. „Tricolorii” U19 se numara printre cele 8 echipe europene care vor participa la turneul final din septembrie 2022, gazduit de orașul iberic Jaen. Romania a caștigat…