- Nationala masculina de handbal a României a învins cu dificultate echipa Georgiei, cu scorul de 29-24 (16-13), vineri seara, la Benevento (Italia), în Grupa a 3-a a preliminariilor Campionatului Mondial din 2021, scrie Agerpres.Tricolorii, la primul meci oficial cu Rares Fortuneanu…

- LA LOT… Selectionerul Rares Fortuneanu i-a convocat pe vasluienii Demis Grigoras (Chambery) si Alexandru Asoltanei (Dinamo Bucuresti) pentru meciurile din preliminariile Campionatului Mondial de handbal masculin. Echipa nationala de handbal masculin a Romaniei s-a reunit, sambata, la Bucuresti, in vederea…

- Naționala masculina de handbal a Romaniei s-a reunit pentru prima faza a calificarilor la Campionatul Mondial din 2021. “Tricolorii” vor participa in perioada 10-12 ianuarie la turneul din Italia, unde pot obține calificarea la barajul pentru Campionatul Mondial din 2021. La turneul din Benevento (Italia),…

- Capitanul echipei handbal Poli Timișoara, Cristian Fenici, și interul Marius Sadoveac se afla in cantonamentul echipei naționale de seniori. Tricolorii pregatesc precalificarile Campionatului Mondial din 2021. Romania va juca luna viitoare la Benevento, Italia, in Grupa 3, urmand sa intalneasca Georgia…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei a pierdut, duminica, finala Trofeului Carpati. Tricolorii au cedat in finala, scor 20-24 (12-10), in fața Macedoniei de Nord. In primele meciuri, sambata, s-au inregistrat rezultatele: Romania – Olanda 27-25 (11-13) si Macedonia de Nord – Algeria 25-24 (15-9).…

- Tricolorii au facut o prima repriza buna si au intrat la pauza cu un avantaj de doua goluri, 12-10. La reluare, echipa antrenata de Rares Fortuneanu a condus cu 13-11 (31), 14-12 (32), dar apoi a incasat trei goluri consecutive, inclusiv unul in superioritate numerica, 14-15 (38). Macedonia…

- Echipa naționala de handbal feminin a Ungariei a invins reprezentativa simiara a Senegalului, miercuri, la Yatsushiro, scor 30-20, in penultima runda din grupa C a Campionatului Mondial. Astfel, Ungaria a egalat Romania la puncte, calificarea urmand sa se decida vineri, in meciul direct, potrivit…