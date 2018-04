Stiri pe aceeasi tema

- Natalia Oreiro a fost transportata de urgenta la spital dupa ce nu s-a simtit asa bine in ultima perioada. Artista in varsta de 40 de ani urma sa sustina un concert in Tel Aviv, Israel, dar nu a mai putut, asa ca a chemat medicii pentru a o ajuta

- O actrita de televiziune a fost internata la spital, la sfarsitul lunii martie din cauza unor probleme de sanatate. Potrivit evz.ro, Natalia Oreiro, in varsta de 40 de ani trebuia sa sutina un concert in Tel Aviv, Israel, dardin cauza unor probleme medicale a anulat concertul. Natalia Oreiro a postat…

- Natalia Oreiro (40 de ani) a fost internata in spital, la sfarșitul lunii martie, din cauza unor probleme de sanatatea. Artista trebuia sa susțina un concert in Tel Aviv, Israel, insa a avut nevoie urgent de ajutorul medicilor. Fanii vedetei, originara Uruguay, au fost foarte ingrijorați dupa ce purtatorul…

- Premierul Benjamin Netanyahu a fost internat intr-un spital din Ierusalim. Medicii au hotarat sa il tina internat pana cand ii va scadea temperatura si va scapa de tuse. In varsta de 68 de ani, premierul va fi supus unei serii de teste medicale la Centrul Medical din Ein Karem, potrivit informatiilor…

- Razvan Burleanu a prezentat in ședința Comitetului Executiv contractele lui Ionuț Lupescu. Forul federal s-a reunit pentru a pune lupa pe neregulile reclamate deja public de șeful FRF, pe blogul personal. Iata comunictul afișat azi pe site-ul instituției: ”Comitetul Executiv al Federației Romane de…

- Actrita Anca Pandrea a ajuns de urgența la spital vineri, 9 februarie. Aceasta a luat același virus gripal care a facut victime mortale in Romania. Fosta partenera de viața a regretatului actor Iurie Darie are probleme de sanatate. Actrița Anca Pandrea a ajuns de urgența la spital vineri, 9 februarie.…

- Ionela Prodan a fost internata in spital, zilele trecute, din cauza unor problemele cardiace cu care s-a confruntat in ultima perioada. Situatia este destul de delicata, potrivit unor susrse apropiate de familia Prodan. Ionelei i-a fost montat un holter pentru a-i fi monitorizat ritmul inimiii si a…

- Se pare ca efortul depus de Simona Halep in meciul pierdut in fata Carolinei Wozniacki, in finala de la Australian Open, a fost mai mare decat am fi crezut din fata televizoarelor. Constanteanca a petrecut timp de patru ore la spital in noaptea de dupa finala, fiind tratata pentru deshidratare si a…