Fiecare roman este ambasadorul tarii sale, iar cei care locuiesc in comunitatile istorice de peste granita este bine sa-si cunoasca originile poporului din care provin, a declarat sambata, la Deva, ministrul Romanilor de Pretutindeni, Natalia Intotero, in cadrul unei intalniri pe care a avut-o cu o delegatie formata din 50 de etnici romani care traiesc in comunitatile istorice din Ungaria.



"Cred ca fiecare roman de pretutindeni, fie ca vorbim de fratii nostri din comunitatile istorice, fie ca vorbim despre cei plecati in diaspora de mobilitate, este un ambasador al Romaniei. In special…