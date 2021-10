Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministra Natalia Gavrilița și ministrul Muncii, Marcel Spatari, fac declarații de presa dupa ședința Guvernului, in contextul aprobarii pachetului de masuri pentru gestionarea crizei pandemice.

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a declarat marți, 28 septembrie, ca nu este nicio greseala in modul in care a fost calculata incidenta in Bucuresti saptamana trecuta, asa cum a acuzat fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu. Attila, a menționat ca modalitatea de calcul a fost stabilita…

- Declarații de presa susținute de Prim-ministra Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, și Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, Vicepreședintele Josep Borrell „ Aceasta este o mare șansa pentru cetațenii Republicii Moldova, iar UE este partenerul nostru esențial in calea noastra spre redresare”,…

- Acordul interguvernamental pentru asistenta tehnica nerambursabila cu Romania urmeaza a fi reluat si extins. Totodata, va fi creat un grup de lucru la nivel tehnic pentru pregatirea acordului. Despre asta a convenit premierul Natalia Gavrilita si omologul sau roman, Florin Citu, in cadrul unei discutii…

- Cu aceasta ocazie, Mitropolitul Vladimir a adresat un mesaj de felicitare prim-ministrului Natalia Gavrilița și noii garnituri guvernamentale, transmite știri.md "Va adresez sincere și cordiale felicitari cu ocazia primirii votului de incredere din partea Legislativului și a juramantului depus…

- Deputații au votat astazi pentru investirea noului Guvern condus de Natalia Gavrilița. Noul Cabinet de ministri a fost aprobat de 61 de deputati, transmite știri.md Prim-ministrul desemnat Natalia Gavrilița a anunțat ca Guvernul sau va avea anumite prioritați imediate, printre care se numara…

- Majorarea numarului de ministere de la 9 la 13 va provoca cheltuieli suplimentare la buget. Asta susțin mai mulți experți, care insa nu critica aceasta inițiativa anunțata de premierul desemnat Natalia Gavrilița.

- Natalia Gavrilița, oficial desemnata la funcția de prim-ministra de președinta Republicii Moldova a prezentat numele candidaților pentru 15 funcții in viitorul guvern. Cel puțin 5 vor fi ocupate de reprezentanți ai societații civile (adica 33%). Totodata, guvernul va avea doar trei femei in calitate…