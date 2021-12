Nașterea Domnului, sărbătoarea creștină celebrată de la începutul creștinismului: Zi de bucurie pentru întreaga Biserică Nașterea Domnului, sarbatoarea creștina celebrata de la inceputul creștinismului: Zi de bucurie pentru intreaga Biserica Nașterea Domnului, sarbatoarea creștina celebrata de la inceputul creștinismului: Zi de bucurie pentru intreaga Biserica Nașterea Domnului, sarbatoarea creștina praznuita la data de 25 decembrie, este celebrata inca de la inceputurile creștinismului, fiind o zi de mare bucurie pentru intreaga Biserica, sarbatorindu-se Nasterea in Betleemul Iudeei a Mantuitorului nostru Iisus Hristos, Prunc Tanar, Dumnezeu, Cel mai inainte de veci, dupa cum aflam din condacul acestui praznic… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ALEXANDRU, Din mila lui Dumnezeu și grația Sfantului Scaun Apostolic al Romei, Episcop Roman Unit Greco-Catolic al Eparhiei de Lugoj Onoratului cler și iubitului popor credincios har, binecuvantare și mantuire de la Dumnezeu-Tatal și de la Domnul nostru Isus Cristos „Și Cuvantul trup s-a facut și a…

- Craciunul sau Nașterea Domnului (nașterea lui Iisus Hristos) este o sarbatoare creștina celebrata la 25 decembrie (in calendarul gregorian) sau 7 ianuarie (in calendarul iulian) in fiecare an. Ea face parte din cele 12 praznice imparatești ale bisericilor de rit bizantin. In anumite țari, unde creștinii…

- Legenda Craciunului: Care este legatura dintre Nașterea Domnului și Moș Craciun Legenda Craciunului: Care este legatura dintre Nașterea Domnului și Moș Craciun An de an, la data de 25 decembrie, este sarbatorita Nașterea Domnului Iisus Hristos sau Craciunul, una din cele mai mari sarbatori ale creștinilor,…

- Sfantul Ignatie Teoforul (35-107) - se crede ca a fost sirian de origine si ca, inainte de convertirea sa la crestinism, ar fi fost pagan si mare persecutor al crestinilor. Potrivit traditiei, Ignatie a fost episcop de Antiohia. A suferit moarte martirica la Roma, in timpul domniei imparatului…

- Evanghelia Duminicii dinaintea Nasterii Domnului (a Sfintilor Parinti dupa trup ai Domnului) Matei 1, 1-25„Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Avraam a nascut pe Isaac; Isaac a nascut pe Iacov; Iacov a nascut pe Iuda si pe fratii lui; Iuda a nascut pe Fares si ...

- Sfantul Apostol Andrei este sarbatorit in fiecare an pe 30 noiembrie. A fost unul dintre apostolii lui lisus din Nazaret și fratele lui Simon Petru. Ar fi fost mai intai ucenicul lui loan Botezatorul, care i-ar fi recomandat sa il urmeze pe lisus, potrivit Evangheliei dupa loan.Sfantul Apostol Andrei…

- La începutul acestei saptamâni, doi turiști americani au platit probabil cea mai scumpa factura din istoria lunga a capitalei italiene pentru o bere bauta la Roma. Cei doi s-au furișat în Colosseum la prime ore ale dimineții pentru a savura o bere, dar au fost prinși și amendați, relateaza…

- POSTUL CRACIUNULUI 2021. Din 15 noiembrie și pana in ajunul Craciunului, va fi o perioada de 40 de zile de post, timp in care nu se vor manca produse de origine animala. Doar ca in majoritatea duminicilor, creștinii vor avea dezlegare la pește. POSTUL CRACIUNULUI 2021 nu este doar despre alimentație,…