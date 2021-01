Polițiștii ieșeni au oprit in noaptea de marți spre miercuri un autoturism in localiltatea Podu Iloaiei din județul Iași, dupa ce acesta se deplasa cu viteza mare prin localitate, dupa ora 23.00 cand circulația este restricționata. In momentul in care echipajul de la Poliție Rutiera i-au cerut barbatului actele, acesta le-a spus ca soția sa a intrat in travaliu și se grabea sa ajunga la maternitate, in Iași. „Noaptea trecuta, in jurul orei 01.00 politistii rutieri ieseni, au oprit pentru control, pe raza orasului Podu Iloaiei, un conducator auto, grabit sa ajunga cu sotia la maternitatea din Iasi.…