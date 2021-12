Mijlocasul Nasser Chamed, legitimat la Gaz Metan Medias, a fost convocat in lotul reprezentativei Insulelor Comore pentru Cupa Africii pe Natiuni la fotbal, care va avea loc in Camerun in perioada 9 ianuarie-6 februarie.

Intre cei 26 de jucatori convocati de antrenorul Amir Abdou pentru stagiul de pregatire care va incepe sambata in Arabia Saudita se afla un singur jucator nascut in arhipelag, fundasul Abdallah Ali Mohamed (Stade Lausanne-Ouchy), potrivit Agerpres.

Selectionata din Oceanul Indian a produs surpriza preliminariilor pentru CAN 2022, inregistrand un progres remarcabil…