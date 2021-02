Stiri pe aceeasi tema

- In plina stare de urgența, provocata de pandemia de coronavirus, cand Poliția și Armata erau in strada pentru a impune restricțiile de circulație, directorul de la Piețe SA, Ioan Nasleu, a trimis mașina de la societatea municipalitații, cu doi angajați, de la Timișoara la București pentru a o transporta…

- Directorul de la Piețe SA, Ioan Nasleu, a trimis un drept la replica dupa apariția dezvaluirilor facute de PRESSALERT.ro ca muncitori de la societatea municipalitații au fost trimiși de acesta sa lucreze la apartamentul secret din București. Cel devenit celebru pentru chefurile cu interlopii a susținut…

- Ioan Nasleu, directorul de la Piețe SA, a trimis, in vara anului trecut, o echipa de muncitori de la societatea aflata in subordinea Primariei Timișoara pentru a face reparații in apartamentul secret de la București. In acest timp ei erau pontați ca lucrand la Timișoara pentru societatea de piețe.…

- PRESSALERT.ro a intrat in posesia unei inregistrari audio de la o ședința fulger convocata, in 12 noiembrie 2020, de directorul de la Piețe SA, Ioan Nasleu. Ședința a fost de fapt un monolog de șase minute și 40 de secunde in care Nasleu, deranjat de faptul ca unii dintre angajați s-au intrebat daca…

- Vicepresedintele Federatiei germane de tenis, Dirk Hordorff, l-a acuzat pe tenismanul elvetian Roger Federer ca si-a folosit influenta sa din Consiliul jucatorilor ATP pentru a manipula modificarea sistemului de stabilire a clasamentului ATP in interes personal, relateaza EFE. ''Roger…

- In toamna lui 2013 s-a aflat in coma indusa, in spital, dupa ce a suferit un puternic accident cardiac pe scena unui club din Timișoara, stabiliment de pe care a cazut ca secerat. Transportat la București cu ajutorul unui avion, a mai durat pana cand starea sa a fost stabila, ba chiar a fost operat…