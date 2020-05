Nășie Iridex-Negoiță, în numele gropii de gunoi Chiajna Așa cum anunțam in data de 22.04.2020 publicul cititor și nu numai prin articolul “Profitand de pandemie Negoița a pus ochii pe groapa de gunoi Iridex din Chiajna“, pe piața deșeurilor din București și Ilfov a luat ființa un grup de interese organizat la nivel inalt, care prin fentarea legii și pe seama sanatații populației […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

