- Pentru momentul in care oamenii vor ajunge din nou pe Luna și cand vor porni, mai departe, spre Marte, trebuie sa fie pregatiti pentru petrecerea unor perioade lungi de timp in spatiu. Perioade de ordinul lunilor. Cel mai ambitios obiectiv al Agentiei spatiale americane este trimiterea unui prim echipaj…

- Demisia pune capat scurtei misiuni a lui Loverro in cadrul agentiei, care a avut drept obiectiv supervizarea viitoarelor lansari ale astronautilor si trimiterea unor misiuni cu echipaj uman pe Luna pana in 2024. Citește și: NASA a facut anuntul! Primul film realizat in spatiu va fi filmat…

- Directorul programului pentru misiuni cu echipaj uman din cadrul NASA, Doug Loverro, a demisionat, potrivit unui document intern adus marti la cunostinta angajatilor agentiei, cu doar o saptamana inaintea unei misiuni programate care ar urma sa trimita doi astronauti in spatiu de pe solul american…

- "Misiunea NASA continua in aceste vremuri", a scris el pe Twitter. "Suntem mandri sa impartasim viziunea noastra pentru sustenabilitatea pe Luna dupa 2024 si cum ne pregateste Artemis pentru Marte". Programul isi propune ca astronautii americani sa aterizeze din nou pe Luna in 2024 cu posibilitatea…

- Agentia spatiala americana va continua sa se pregateasca pentru misiuni cu echipaj uman pe Luna si Marte in cadrul programului Artemis, a transmis joi administratorul NASA, Jim Bridenstine, citat de DPA. "Misiunea NASA continua in acest timp", a scris Bridenstine pe Twitter. "Suntem mandri…

- Astronautul e un job la mare cautarein SUA, unde NASA a inregistrat peste 12.000 de candidaturi pentrudoar zece locuri. Agenția spațiala americana angajeazaastronauți pentru viitoarele sale misiuni, pe Luna și pe Marte.Selecția celor 10 astronauți se va incheia in vara anului 2021, a anunțat NASA, potrivit…

- Agentia spatiala americana (NASA) a anuntat miercuri ca a primit peste 12.000 de candidaturi pentru urmatoarea sa generatie de astronauti, care nu va cuprinde insa mai mult de zece locuri si ai carei membri vor fi anuntati in vara anului 2021, informeaza AFP. "Urmatoarea promotie de astronauti…

- Agentia spatiala americana inchide centrul de asamblare din Michoud, New Orleans, unde dezvolta lansatorul Space Launch System (SLS), precum si Stennis Space Center, din statul Mississipi, a anuntat joi administratorul Jim Bridenstine. Aceasta decizie a este cauzata de numarul in crestere de cazuri…