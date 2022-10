NASA, dezvăluire spectaculoasă: o navă spațială a reuşit să devieze un asteroid de la traiectoria sa O nava a NASA a reusit sa devieze cu succes de la traiectoria sa un asteroid, proiectand o nava pe suprafata acestuia la sfarsitul lunii septembrie in cursul unei misiuni de testare fara precedent, care va permite omenirii sa invete cum sa se protejeze de o posibila amenintare, a anuntat marti agentia spatiala americana, relateaza AFP, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

