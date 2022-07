Stiri pe aceeasi tema

- China a catalogat drept „o defaimare iresponsabila” un avertisment lansat de directorul NASA, potrivit caruia statul asiatic ar putea incerca „sa preia controlul” asupra Lunii ca parte a programului sau militar.

- Autoritațile din Coreea de Nord dau vina pentru focarul de COVID-19 din țara pe grupuri de dezertori ajunși in Coreea de Sud pe care ii acuza ca au trimis peste granița baloane care erau contaminate cu coronavirus, relateaza The Guardian . Dupa doi ani in care a insistat ca nu a integistrat niciun caz…

- Ministrul australian al apararii Peter Dutton a afirmat vineri ca o nava de spionaj chineza s-a apropiat de coasta de vest a Australiei, denuntand un "act de agresiune" din partea Beijingului, relateaza Reuters.

- Washingtonul a dat marti asigurari ca nu si-a schimbat politica fata de Taiwan, dupa ce actualizarea unei fise tehnice a starnit furia Chinei, pentru ca documentul nu mai afirma foarte clar ca Statele Unite nu sprijina independenta insulei.

- De cand a capturat orașul Herson, la inceputul lunii martie, Rusia a incercat sa iși legitimeze controlul in regiunea din sudul Ucrainei, punandu-și oamenii in varful administrației locale. Cele mai recente declarații ale acestor administrații instalate de ocupanții ruși vorbesc despre faptul ca revenirea…

- Intrebat daca China este ingrijorata de faptul ca relațiile sale cu Marea Britanie și Europa sunt afectate, purtatorul de cuvant al MAE de la Beijing a declarat ca țarile ar trebui sa se uite la Carta ONU și „nu la regulile de familie ale unor clișee sau grupuri", potrivit Mediafax.De asemenea, oficialul…

- Rusia vrea sa preia controlul total asupa sudului Ucrainei si regiunii Donbas, pentru a dispune de un pod terestru catre Peninsula Crimeea, pe care a anexat-o in 2014, a anuntat vineri un oficial de rang inalt din cadrul armatei ruse, potrivitAFP.

- Razboiul dintre Rusia și Ucraina continua, armata rusa incercand sa preia controlul a doua zone importante. Rusia vrea sa preia controlul regiunilor Donețk și Luhansk Armata rusa incearca o operațiune agresiva pentru a prelua controlul a doua regiuni importante din Ucraina, Donețk și Luhansk, potrivit…