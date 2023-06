Narcisele au dat naștere unui scandal total intre Romsilva și o interpreta de muzica populara, care a filmat un videoclip muzical in Poiana Narciselor din Munții Rodnei, arie naturala protejata. Regia Naționala a Padurilor a amendat-o pe Anuța Motofelea, in contextul in care narcisele sunt protejate de lege și ruperea lor este interzisa. Mai mult, artista nici nu a solicitat avizul Administrației Parcului Național Munții Rodnei. Cantareața de muzica populara a filmat un videoclip in mai mule locații, printre care și la Poiana cu Narcise. In scenele de pe pajiștea alpina, cantareața apare intinsa…