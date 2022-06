Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Flavia Mihașan a marturisit cum a sarbatorit de ziua copilașului ei, mai ales pentru ca micuțul a implinit frumoasa varsta de un anișor. Ce a spus vedeta despre petrecere. A ținut sau nu cont de tradiții?

- A trecut o luna de la moartea tatalui ei, dar Narcisa Moisa considera ca tatal ei inca ii este alaturi și iși alina suferința cum știe mai bine. Cantareața a afacut dezvaluiri dureroase despre cauza morții celui care i-a dat viața și a indrumat-o.

- Parintele Marius Mosteanu, parohul Bisericii Sfantul Nicolae Vechi, din Peninsula Constantei, a fost invitatul emisiunii ZIUA LIVE de miercuri, 20 aprilie, de la ora 14.00. Pe parcursul emisiunii, parintele a vorbit despre invatamintele sacre transmise de Iisus Hristos in urma cu mai bine de 2.000 de…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Leonard Miron a marturisit de ce a fost nevoit sa ajunga pe mainile medicilor chiar de ziua lui. Cu ce probleme se confrunta fostul prezentator TV, mai ales pentru ca a stat imobilizat la pat. Ce a marturisit acesta și cum a stricat o tradiție de 53 de ani.

- In aceasta seara, un autoturism Microcar Mc2 a ars in totalitate, in fața unui restaurant de pe strada Alexandru Marghiloman, aproape de intersecția cu strada Obor. Autovehiculul (de capacitate redusa, putand fi condus de la varsta de 16 ani) era al unui un minor.„Șoferul, in varsta de 17 ani, a parcat…

- Spynews.ro v-a prezent in aceasta dimineața știrea zilei cu privire la atacul de seara trecuta. Nuredin Beinur, numit ”Spaima Litoralului”, a fost implicat intr-un scandal, iar acesta a ajuns la spital. Acum avem și comunicatul oficial al Poliției cu privire la incident.