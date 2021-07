Stiri pe aceeasi tema

- Pana sa puna mana pe banii de la „Chefi la cutite”, castigatoarea Narcisa Birjaru incearca sa profite din plin de pe urma popularitatii obtinute la vestitul concurs de gatit, difuzat de Antena 1. Narcisa a fost remarcata de nimeni alta decat Valentina Pelinel, sotia lui Cristi Borcea, care a decis sa…

- Are succes și dupa finala „Chefi la cuțite”. Narcisa Birjaru a caștigat show-ul culinar de la Antena 1 și acum a dezvaluit unde s-a angajat pe perioada verii. Și-a gasit loc de munca chiar la hotelul pe care Cristi Borcea il deține in Olimp, la malul marii. „Dragii mei, de azi va aștept pe toți in stațiunea…

- Narcisa Bijaru, concurenta lui Catalin Scarlatescu care a plecat acasa cu marele premiu in valoare de 30.000 de euro de la Chefi la cuțite și-a sarbatorit recent ziua de naștere, iar astazi o celebreaza pe cea care i-a dat viața, mama ei. Iata ce mesaj emoționant i-a transmis pe rețelele sociale, in…

- Chef Scarlatescu ii pune la punct pe cei care au criticat-o pe Narcisa și ii asigura ca tanara a meritat din plin notele și, mai apoi, marele premiu, scrie viva.ro Catalin Scarlatescu, juratul de la „Chefi la cuțite”, vine in apararea Narcisei Birjaru. Dupa ce aceasta a fost atacata in mediul online,…

- Narcisa Birjaru este caștigatoarea sezonului 9, astfel ca este de la sine ințeles ca a meritat și propunerile incep sa apara pentru concurenta invingatoare. Recent Catalin Scarlatescu a marturisit ca iși dorește sa deschida un restaurant unde sa o angajeze pe Narcisa Birjaru, insa vrea sa colaboreze…

- Narcisa Birjaru are 24 de ani si este prima femeie care castiga marele premiu In valoare de 30.000 de euro de la „Chefi la cutite”, show culinar realizat de Antena 1. Intr-un interviu pentru „Adevarul”, tanara povesteste cum s-a apucat de gatit si in ce fel i s-a schimbat viata dupa aparitia la TV.

- Narcisa Birjaru este prima femeie care a caștigat Chefi la Cuțite. Tanara a avut o reacție surprinzatoare, pentru ca nu se aștepta sa caștige marele premiu. Mesajul lui Catalin Scarlatescu pentru Narcisa Birjaru, caștigatoarea Chefi la cuțite 2021 Catalin Scarlatescu i-a fost mentor Narcisei. Tanara…