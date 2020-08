Scriitor și jurnalist olandez de origine romana, Mira Feticu scrie o opinie despre un personaj puțin cunoscut in Romania, dar care a ajuns in panoplia agresorilor internaționali, pe ruta Bacau - Thailanda.Exista oameni, deci și romani, care sunt in posesia grației de a sari peste rahatul din drum. Nu-l miros, nu-l vad, nu exista. Viața e frumoasa și frumos mirositoare. Eu nu posed aceasta grație. Daca am calcat in rahat, ceea ce fac cu oarecare frecvența, metaforic vorbind, imi trebuie vreo doua saptamini sa uit mirosul. Exista oameni, deci și romani, care nu vad decat caprioarele pe campiile…